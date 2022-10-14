Поликлиника в Люберцах получила цифровой маммограф | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 16:33 Поделиться Telegram

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Viber Поликлиника в Люберцах получила цифровой маммограф

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Во взрослой поликлинике в Люберцах появился новый цифровой маммограф. Его закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение». Об этом сообщила первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.

«Мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современным оборудованием. Новый цифровой маммограф, поступивший в Люберецкую больницу, отечественного производства и заменит устаревшую аналоговую технику. Всего на закупку нового аппарата было выделено почти 15 миллионов рублей», — рассказала Светлана Стригункова.

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Благодаря новому маммографу специалисты смогут получать высококачественное рентгеновское изображение, которое необходимо для точной диагностики и выявления новообразований молочных желез.

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«Мы рады, что есть такой аппарат. Теперь у нас, пациентов, появилось больше возможностей для обследования. Я планово раз в два года прохожу маммографию, чтобы не было никаких неожиданностей в дальнейшем, я хочу знать, что с моим организмом все в порядке», — поделилась жительница Люберец Елена Семченкова.

Пройти обследование можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста. Записаться на прием можно на региональном портале госуслуг или по номеру 122.

Жительницы Подмосковья старше 40 лет, не проходившие обследование более двух лет, могут записаться на маммографическое исследование самостоятельно, напомнила Светлана Стригункова.

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