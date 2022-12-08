Подмосковье 08 декабря 2022, 18:17 Поликлиника в Домодедове получила новый аппарат для рентгенов

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В Растуновской поликлинике в Домодедове установили новый рентген-аппарат. Оборудование приобрели по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение», сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

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«В наши поликлиники и больницы продолжает поступать новая тяжелая медтехника. Так, в Растуновской поликлинике Домодедовской больницы начал работу новый рентген-аппарат, установленный взамен аналогового оборудования. Всего на эти цели было выделено более 18 миллионов рублей», — сказала Светлана Стригункова.

Зампред добавила, что новый рентген-аппарат обладает высоким качеством изображения и позволяет проводить высокоточную диагностику. На аппарате будут проводить исследования взрослых и детей.

Оборудование обладает низкой лучевой нагрузкой и является безопасным для здоровья пациентов.

Пройти рентген-исследование можно бесплатно по направлению лечащего врача, записаться на прием можно через региональный портал госуслуг или по номеру 122.

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