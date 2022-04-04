Поликлиника открылась после капремонта в подмосковном поселке Свердловском

Поликлиника на 100 посещений в смену открылась в поселке Свердловском городского округа Лосино-Петровский. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву сообщил исполняющий полномочия главы городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав. По его словам, событие стало настоящим праздником для местных жителей.

Это первая поликлиника в регионе, отремонтированная в рамках проекта «Наша поликлиника».

«Заменили фасад, кровлю, внутренние инженерные сети. Интерьер выполнен в брендовых цветах, новая мебель установлена», — доложил Джеглав.

Он добавил, что сделана перепланировка входной группы, что позволило создать комфортную зону ожидания и открытую регистрацию. Кроме того, работает Wi-Fi.

«Мы очень благодарны, Андрей Юрьевич, за то, что мы стали первыми в этом проекте», — обратился Джеглав к Воробьеву.

Губернатор Подмосковья адресовал врачам вновь открывшейся поликлиники добрые пожелания.

«К счастью, сегодня наши возможности позволяют заменить все аналоговое оборудование. Конечно, приоритет выстроен по замене прежде всего того оборудования, которое тотально устарело», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он попросил первого зампреда правительства Подмосковья Светлану Стригункову обратить внимание на то, что при открытии поликлиники нужен особый подход к ее работе — «чтобы соответствовали и форма, и содержание».

«Очень надеемся, что после посещения поликлиники отзывы будут положительными. А насколько они будут положительными — я попрошу доложить мне через месяц», — резюмировал глава Подмосковья.