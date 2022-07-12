Поликлиника № 3 в Балашихе откроется после ремонта в этом году

Детское отделение с отдельным входом появится в поликлинике Балашихи после капремонта. Работы планируется завершить до конца года.

В здании делают полную перепланировку, после чего здесь появится еще и детское отделение, для которого оборудуют отдельный вход. Пять педиатрических участков будет переведено в обновленную поликлинику.

Обновляют, к слову, практически все — от кровли до коммуникаций. После завершения отделочных работ кабинеты оснастят новой мебелью и оборудованием. Сообщается, что в поликлинике появятся новые аппараты рентгена и УЗИ.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов рассказал, что к поликлинике № 3 после капитального ремонта будет прикреплено 20 тысяч жителей.

Источник фото: телеканал «360»

«Работы ведутся в соответствии с графиком. В этом здании будут обслуживаться 16 тысяч взрослых и четыре тысячи детей. Штат будет укомплектован всеми специалистами, в том числе узкопрофильными», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Глава округа Сергей Юров отметил, что все работы ведутся по современным стандартам. Поликлиника закрылась на ремонт в марте 2022 года. Открыть ее планируют до конца декабря.