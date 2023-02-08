Подмосковье 08 февраля 2023, 15:03 Поликлиника № 2 в Воскресенске прошла перезагрузку в рамках областного проекта здравоохранения

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Преобразования в сфере здравоохранения произошли в городском округе Воскресенск благодаря проекту «Поликлиника. Перезагрузка». В прошлом году капитально отремонтировали поликлинику № 2 в микрорайоне Новлянский.

Рентгенодиагностический кабинет в поликлинике №2 оснастили современным оборудованием. Теперь там можно проверить весь организм, а электронные снимки сразу же дистанционно направить врачу.

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«Посетил поликлинику № 2. Остался под большим и приятным впечатлением. Когда был тут в прошлые разы, то видел объект в процессе демонтажа. Сейчас же это современное и комфортное медицинское учреждение, претерпевшее полную перезагрузку, где предусмотрено все до мелочей», — рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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Новое современное оборудование позволяет делать точное обследование за считанные минуты. Например, в кабинете офтальмолога подобрать очки пациенту даже со сложным диагнозом можно за пару минут, раньше на это требовался минимум час. Тут же можно измерить внутриглазное давление и провериться на наличие каких-либо патологий.

Есть мощный аппарат УЗИ, обследование на котором можно пройти и в рамках диспансеризации. Скоро можно будет посетить хирурга — кабинет готов к проведению лицензирования.

В поликлинике повысился уровень сервиса. Администраторы и специалисты регистратуры прошли дополнительное обучение. Созданы все условия, чтобы минимизировать очереди, а также оборудована зона комфортного ожидания.

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