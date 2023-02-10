10 февраля 2023, 16:42
Поликлиника на проспекте Ленина в Балашихе открылась после капитального ремонта
Поликлиника № 3 на проспекте Ленина в Балашихе открылась после капитального ремонта. Здание приняли инспекторы технадзора. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
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Капитальный ремонт поликлиники начался в 2022 году — впервые с момента постройки в 1965-м. В помещениях обновили системы отопления, вентиляции и освещения, заменили коммуникации, отремонтировали фасад и крышу. К учреждению прикреплено около 20 тысяч человек. В смену помощь смогут получать до 250 пациентов.
Глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский рассказал, что специалисты технадзора следят за соблюдением процессов и сроков, а также использованием качественных материалов.
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