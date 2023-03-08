Подмосковье 08 марта 2023, 21:15 Поликлиника на 320 посещений в смену откроется в Лосино-Петровском

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В поселке Свердловский в Лосино-Петровском округе заложили первый камень новой поликлиники. Медучреждение будет рассчитано на 320 посещений в смену.

На церемонии присутствовали глава округа Сергей Джеглав, депутат Госдумы Александр Толмачев, представителя подрядчика и юные жители Лосино-Петровского Роман и Ярослав Радиковы. В конце прошлого года их мама Наталья Риттер попросила губернатора Московской области Андрей Воробьев о новом медучреждении.

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«У нас здесь население большое, все многодетные, в том числе и я. Очень часто приходится обращаться к специалистам, которых, к сожалению, здесь нет. Приходится ездить в другие города», — сообщила Риттер.

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Новая поликлиника будет обслуживать почти 30 тысяч жителей поселка.

«Общая мощность новой поликлиники составит 320 посещений в смену: 50 — для детей, 270 — для взрослых. Конечно, для жителей первостепенно — это приближение медицинской помощи», — заявил директор ГБУЗ МО «ЩГБ» Дмитрий Логинов.

В поликлинике предусмотрены отделения неотложной помощи, диагностики, физиотерапии и профилактики, терапевтическое и педиатрическое отделения, а также кабинеты узких специалистов и дневной стационар.

Объект построят в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и программы губернатора Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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