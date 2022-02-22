Поликлиника микрорайона Истомкино в Ногинске открылась после ремонта

Поликлинику в микрорайоне Истомкино в Ногинске крупно отремонтировали. Внутри установили современную мебель и новое оборудование. Это первое большое обновление за 20 лет.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, поликлиника является подразделением Ногинской больницы.

Здесь расширили площадь информационной зоны, улучшили коридоры и все кабинеты.

Медицинская помощь должна быть не только качественной и доступной для жителей, но и комфортной Светлана Стригункова.

По ее словам, сейчас поликлиника микрорайона Истомкино обслуживает более 18 тысяч человек, из которых три тысячи — дети.

Глава Богородского городского округа, к которому относится Ногинск, Игорь Сухин рассказал, что местные жители очень ждали ремонта медицинского центра.

«Были неоднократные обращения наших жителей, живущих в Истомкине, Доможирове, в Псарьках. Это один из 12 объектов, которые находились под личным контролем губернатора в 2021 году», — отметил он.

Ранее стало известно, что Подмосковье выделит 1,7 миллиарда рублей на новые меры поддержки врачей.

По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с января врачи начали получать выплату на аренду жилья.