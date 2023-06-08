Подмосковье 08 июня 2023, 15:22 Ремонт взрослой поликлиники в Дмитрове завершится к концу года

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Работу бассейна восстановят во взрослой поликлинике Дмитровской больницы после капитального ремонта — об этом сообщил главный врач Александр Авакян. Строительная готовность объекта составляет 26%.

Новое и многофункциональное — таким будет здание взрослой поликлиники Дмитровской областной больницы уже к концу года. Здесь проводится комплексный капитальный ремонт по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья». Строители заменят инженерные коммуникации, отремонтируют внутренние помещения и бассейн, обновят лифты.

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«Мы восстановим работу нашего бассейна и планируем открыть амбулаторно-реабилитационный центр восстановительного лечения. Будет более удобное отделение профилактики, удобная логистика для прохождения диспансеризации — по типу конвейера, когда пациент одномоментно проходит все обследования», — рассказал главврач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Ход ремонта проверил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Сейчас специалисты занимаются правым крылом поликлиники, проводят вентиляцию, выполняют электромонтаж и установку систем отопления. После завершения ремонта будут закуплены новая мебель и оборудование.

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