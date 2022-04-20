Поликлиника для взрослых и детей появится в районе поселка Битца в Подмосковье

Современную поликлинику построят в районе поселка Битца в Подмосковье. Это Ленинский городской округ. Врачи смогут принимать 355 пациентов за смену.

Поликлинику откроют для взрослых и детей, отметил министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Проект планируется реализовать во втором квартале 2024 года Владислав Гордиенко.

Он уточнил, что в новой поликлинике будут работать около 260 человек. Это терапевты, педиатры, врачи узких специальностей и не только.

Внутри установят аппараты для КТ, МРТ, УЗИ, ЭКГ. По стилистике здание впишется в облик строящегося микрорайона.

«Нерегулярный ритм рельефа, игра светотени, горизонтальные полосы на фасаде придают лапидарному объему динамику», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Проектировщик — «ТИК-Проджект». Внутренний дворик новой поликлиники благоустроят. Там сделают парковку и небольшую зону отдыха.

Ранее стало известно, что новая договоренность Подмосковья, РЖД и ФСК поможет развивать территории возле Битцы.