Пристройку к поликлинике № 1 в Реутове планируют сдать до конца года. Уже к середине апреля завершатся монолитные работы. Корпус возвысится на четыре этажа. Об этом глава городского округа Станислав Каторов доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Пристройка появится по просьбам жителей. Ранее в Реутове уже достроили поликлинику на 750 посещений в смену.

Сейчас она работает в микрорайоне 10А. Внутри установили оборудование более чем на 500 миллионов рублей.

«Городской округ Реутов — известный, и очень часто мы его приводим в пример по благоустройству, организации. Хотел бы обсудить с вами приоритетные программы, которые нам жители в наказах и на встречах адресовали, — поликлиники, школы», — сказал Воробьев.

По словам Каторова, поликлиники — один из приоритетных вопросов. Сейчас строители ведут монолитные работы на четвертом этаже нового корпуса, который вскоре откроют.

Проект пристройки к поликлинике №1 в Реутове

«Хотел сказать огромные слова благодарности за поликлинику на 750 посещений в смену, которую мы с вами открыли. Люди не верили, что возможно построить поликлинику, достроить за один год. Мы это сделали по вашему поручению. Она уже работает. Врачи есть. Жители говорят: „Спасибо“», — рассказал глава Реутова.

Он добавил, что строители работают в три смены, чтобы сдать новый корпус на 250 посещений вовремя. Сейчас там делают вентиляцию, параллельно выкладывают стены.

Делаем все, чтобы в 2022 году ее ввести. Есть, конечно, опасения по оборудованию, потому что оно было запланировано из Германии Станислав Каторов.

Однако сейчас, по его словам, специалисты ищут аналоги, и это дает успешный результат.

Школы

В Реутове работает 10 школ. Там учатся 11,2 тысячи человек, сообщил Станислав Каторов.

«На сегодняшний день учимся в одну смену. Но в некоторых школах есть переполненные классы. Особенно микрорайоны 10, 10А, которые вы прекрасно знаете», — сказал он.

Глава округа уточнил, что в декабре этого года там введут уже новые дома — дополнительно прибавится 1,5 тысячи жителей.

И новый детский сад нас очень сильно спасет. Уже первый этаж залили полностью Станислав Каторов.

По его словам, новый детский сад в микрорайоне 10А сдадут до середины 2023 года. Он примет 250 ребят.

«То есть к 1 сентября 2023 года наши жители будут рады. И они уже сейчас рады, когда видят, что движение идет», — заключил Каторов.

Помощь жителям Донбасса

Особое внимание на встрече уделили помощи беженцам из Донбасса. В Подмосковье открыли 130 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи беженцам из ЛДНР.

На территории Реутова мы собрали уже 14 фур гуманитарной помощи — все то отправлено в ДНР и ЛНР Станислав Каторов.

Он отметил, что жители продолжают проявлять инициативу. При этом активно подключился и бизнес — собранный груз размещают на складе одного из предпринимателей.

«Он не берет с нас ни копейки. Сам помогает. Даже если фуре при загрузке чего-то не хватает, специально присылает ребят, дает финансирование, докупает», — рассказал Каторов.

По его словам, жители Реутова активно подключаются — они помогают собирать товары первой необходимости жителям Донбасса.

Хочу лишь подтвердить, что самые разные люди и компании покупают все необходимое — у нас 130 пунктов работает. Эта помощь востребована и нужна Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил Станислава Каторова за работу и пожелал успехов на предстоящих конкурсных процедурах, где будет решаться вопрос о переизбрании главы округа.

«Считаю одним из ваших самых главных преимуществ умение и желание общаться с жителями. Походы во дворы, вникание в проблемы, поиск алгоритмов решения проблем, связано ли это с парковкой или благоустройством, — все это имеет принципиальное значение. За это я хочу вас поблагодарить, вы делаете очень важную работу», — заключил Воробьев.

По его словам, Реутов — очень важная территория, которая примыкает к МКАД.