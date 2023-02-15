15 февраля 2023, 09:35
Поликлиническое отделение № 2 в Люберцах получит новый маммограф
Ремонт поликлинического отделения № 2 в Люберцах проверил глава округа Владимир Волков. После проведения работ там появится новое оборудование, среди которого аппараты для рентгена и маммографии.
«Будет установлено новое рентгенологического и маммографическое оборудование. Врачи станут работать в более комфортных условиях. Ремонт давно ждала поликлиника. Сейчас наша задача — как можно скорее открыть это историческое место», — сказал он.
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Ранее маммографа в Люберцах не было, а сейчас они установлены в шести районах. Пройти обследование на новом аппарате смогут все желающие по полису ОМС.
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«Поликлиника находится в фактической домовой застройке, что создает затруднения в благоустройстве территории, но мы постараемся сделать парковочные карманы. Также будут открыты новые входы для удобства граждан», — добавил глава.
Отделение откроется в ближайшее время.
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