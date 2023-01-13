13 января 2023, 19:01
Полиграфический комбинат в Можайске получит новое оборудование в 2023 году
В этом году Можайский полиграфический комбинат получит новое оборудование. В цехах улучшат освещение, а в здании для сотрудников обустроят столовую.
Житель Можайска Виталий Шибляев работает на предприятии 40 лет. Он закончил местное полиграфическое училище. После армии пришел на комбинат с наивысшим пятым разрядом. Сейчас мужчина трудится в должности печатника и руководит небольшим коллективом.
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По его словам, реорганизация предприятия и новое оборудование способствуют выпуску качественной продукции.
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«В цехах нам сделали новое освещение. Раньше работали с двумя-тремя лампочками над головой, как кроты. Сделали еще хорошую столовую, раньше приходилось питаться своими сухпайками», — поделился специалист.
Сегодня Виталий Шибляев вместе с коллегами отмечает свой профессиональный праздник — День российской печати. Свои знания он передает молодым специалистам.
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Можайск
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