Подмосковье 13 января 2023, 19:01 Полиграфический комбинат в Можайске получит новое оборудование в 2023 году

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В этом году Можайский полиграфический комбинат получит новое оборудование. В цехах улучшат освещение, а в здании для сотрудников обустроят столовую.

Житель Можайска Виталий Шибляев работает на предприятии 40 лет. Он закончил местное полиграфическое училище. После армии пришел на комбинат с наивысшим пятым разрядом. Сейчас мужчина трудится в должности печатника и руководит небольшим коллективом.

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По его словам, реорганизация предприятия и новое оборудование способствуют выпуску качественной продукции.

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«В цехах нам сделали новое освещение. Раньше работали с двумя-тремя лампочками над головой, как кроты. Сделали еще хорошую столовую, раньше приходилось питаться своими сухпайками», — поделился специалист.

Сегодня Виталий Шибляев вместе с коллегами отмечает свой профессиональный праздник — День российской печати. Свои знания он передает молодым специалистам.

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