Полигоны «Егорьевский» и «Непейно» закроют в декабре

В Московской области продолжается работа по закрытию полигонов. До конца 2019 года в регионе закроют свалки в Егорьевске и Дмитрове.

Еще шесть лет назад в Подмосковье работало 39 полигонов. На прошлой неделе, 29 ноября, закрыли 25-й по счету — ТБО «Воловичи» в Коломенском городском округе. Полигон работал больше 30 лет, и жители муниципалитета очень ждали прекращения его работы.

«В конце года мы закрыли знаковый полигон — „Воловичи“. Это 25-й полигон, который мы закрыли, следующий на очереди Егорьевск, <…> и еще одна известная свалка — „Непейно“ в Дмитровском городском округе», — отметил губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства Московской области.

Свалки останутся в прошлом десятилетии. Теперь только переработка и контроль Подробнее

При этом полигоны не просто закроют и загородят. Для безопасности жителей и гостей Подмосковья места свалок сделают безопасными: проведут рекультивацию и установят системы пассивной и активной дегазации.

«Мы продолжим эту работу и будем не только закрывать все полигоны, но и обязательно их рекультивировать», — добавил Андрей Воробьев.

Оперативно закрывать свалки помогает инвестиционная активность региональных операторов. Так, в области строят комплексы по переработке отходов. Они и берут на себя поступающий мусор. Одно из таких предприятий открыли в Коломне — КПО «Восточный». А до конца года запустят комплекс в Егорьевске, который станет самым мощным в Подмосковье и будет перерабатывать около 500 тысяч тонн в год.