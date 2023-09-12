Подмосковье 12 сентября 2023, 17:25 Полигон «Заволенье» в Орехово-Зуеве рекультивировали на 97% Фото Минэкологии

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Рекультивация полигона «Заволенье» завершается в Орехово-Зуеве. Сейчас готовность объекта составляет 97%, а полностью закончить работы планируется до конца сентября.

Компания «Техноконцепт» уже выполнила основной объем работ и завершает благоустройство территории бывшего полигона.

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«Подрядчиком под руководством администрации округа и Министерства экологии проделан трудный путь, и в настоящий момент можно с уверенностью сообщить о том, что мы вышли на финишную прямую», — говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Тело полигона сформировано и накрыто изоляционным экраном. Системы дегазации и сбора фильтрата смонтированы, возведена подпорная стена. Осталось уложить дорожные плиты и завершить благоустройство территории.

Рекультивация полигона ТКО «Заволенье» началась в апреле 2022 года и должна завершиться в конце сентября 2023-го.

Каждый действующий мусорный полигон в Подмосковье закрыли еще несколько лет назад, сегодня идет процесс рекультивации — восстановления поврежденных земель. Помогает федеральная программа, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным.