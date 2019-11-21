Полигон «Воловичи» закроют в декабре
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Он отметил, что полигон «Воловичи» планируют закрыть 7–10 декабря. Вместо него в Коломенском городском округе заработает новейший комплекс по переработке отходов. На нем будут сортировать 650 тысяч тонн мусора в год, Половина отходов уйдет на переработку. По словам Евгения Хромушина, предприятие уже полностью готово.
«Мы сейчас начали так называемую пусконаладку под нагрузкой, когда уже все элементы рабочей линии комплекса работают — мы привозим реальный мусор. Пока начинаем с чистого — „синего“ — мусора и показали сегодня, насколько хорошо работают все линии. Мы были не одни, привезли директоров крупных коломенских предприятий, которые общаются с трудовыми коллективами и выступили общественными контролерами», — рассказал Евгений Хромушин.
Зампред добавил, что сейчас поданы документы на лицензию.
«С разбросом три дня мы планируем, что 7–10 декабря закрываем „Воловичи“, в 12–15 декабря открываем „Мячково“ уже с лицензией на прием и утилизацию твердых отходов. Мы с Денисом Лебедевым (главой Коломенского городского округа — ред.) приедем и механически перегородим заезд на „Воловичи“ до момента, пока не начнется его рекультивация коллегами из Минэкологии», — рассказал Евгений Хромушин.
Программа рекультивации полигонов в Московской области набирает обороты. Так, полигон «Кучино» в Балашихе планируется полностью завершить к декабрю 2019 года. Также работы уже начались на трех полигонах — в Долгопрудном, в Аннине и в Дубне.