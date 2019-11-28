Полигон «Воловичи» в Коломне закроют 29 ноября. Об этом глава города Денис Лебедев сказал во время эфира с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым на канале «360»

«Завтра у меня основное мероприятие — это выполнение вашего поручения, которое было дано вами мне при открытии ТКО „Мячково“ — это закрытие полигона „Воловичи“. Завтра я собираю людей, которые стояли тогда на переходах, беру замок и мы закрываем полигон „Воловичи“», — сообщил Денис Лебедев.

«Это было наше обещание жителям, что мы в конце года закроем «Воловичи». Это, по сути, городская свалка — полигон, который доставил нам очень много хлопот. Это наследие тоже было очень важно, иначе бы мы задохнулись от мусора, и мы пообещали жителям, что в конце 2019 года «Воловичи» будут закрыты. У нас все готово к закрытию, я правильно понимаю?» — уточнил Андрей Воробьев.

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Зампред правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что комплекс в Мячкове начнет получать отходы для переработки в полном объеме, что позволит закрыть «Воловичи».

«Тот комплекс, который мы запустили на пуско-наладку, около деревни Мячково, вчера получил лицензии и соответственно этот комплекс с завтрашнего дня в полном объеме начнет получать отходы для современной индустриальной переработки, тем самым позволяя нам завтра в 10 утра закрыть полигон «Воловичи», — сказал Евгений Хромушин.

Также он рассказал, каким именно образом будет закрыт мусорный полигон.

«Мы решили, чтобы убрать все возможные искушения, просто перегородить дорогу бетонными блоками, чтобы не было вопросов — а вдруг завтра повезут, а вдруг шлагбаум откроете. Мы перегородим подъезд к полигону бетонными блоками, повесим соответствующий плакат, что полигон закрыт и соответственно жители, которые выходили на дороги и просили власть закрыть эту помойку, смогут убедиться, что она свою деятельность прекратила, и будут ждать дальше, когда наши коллеги из Минэкологии в 2021-м году начнут мероприятия по ее рекультивации», — подчеркнул Евгений Хромушин.

Губернатор особо подчеркнул необходимость рекультивации полигона и разработку программы дегазации.

«Мы не просто закроем «Воловичи». Мы обязательно сделаем проект рекультивации полигона, чтобы он не портил вид, не доставлял хлопот. Мало того, что надо закрыть полигон, надо вложить деньги в его рекультивацию, дегазацию. Это большая программа, которая была поддержана президентом. Благодаря именно его роли мы сегодня можем наводить порядок на тех свалках, которые были открыты в прошлом веке, в середине прошлого века. Поэтому завтра приглашайте общественников. Тех людей, которые требовали от нас соблюдения всех режимов и покажите, что очередная свалка закрыта», — подчеркнул Андрей Воробьев.