Полигон в Егорьевске закроют 12 декабря. После там запустят комплекс по переработке отходов

Полигон Егорьевске планируют закрыть 12 декабря. Об этом во время эфира на телеканале «360» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал зампред правительства региона Евгений Хромушин.

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Закрытие свалки, которая находится непосредственно в черте города, люди ждут не одно десятилетие.

«Свалка была открыта более 50 лет назад. Благодаря такой масштабной программе, которая сегодня реализуется на территории Подмосковья, по строительству комплексов по переработке ТБО появилась возможность закрыть в декабре наш полигон. Сегодня уже нет сомнения, что в декабре мы закроем полигон», — заявил глава Егорьевска Александр Гречищев.

Губернатор попросил пригласить на закрытие полигона всех активных жителей, которые беспокоились и переживали, требовали ликвидировать свалку. «Сделайте так, чтобы не было сомнений, что она больше не принимает какой бы то ни было мусор», — добавил Воробьев.

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Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин доложил, что закрыть полигон планируется 12 декабря, а 14 числа будет запущен новый комплекс по переработке отходов — самый большой в Московской области, он будет перерабатывать 500 тысяч тонн мусора в год.

«КПО „Егорьевский“ построен по самым современным стандартам, уже приезжали эксперты из Испании и Германии и оценили уровень технологии, которая там применяется. Это очень мощный индустриальный комплекс, который полностью решит проблему со свалкой», — отметил Хромушин.