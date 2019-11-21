Полигон «Царево» закроют к 2021 году. Река в безопасности

В подмосковном Пушкино продолжается рекультивация полигона «Царево». Через два года на этом месте появится небольшой холм с травой и деревьями. Когда полигон будет окончательно закрыт, и что будет с речкой Черничкой — телеканалу «360» рассказал заместитель председателя правительства МО — министр экологии и природопользования МО Дмитрий Куракин.

Не так давно на «Царево» уже организовали специально оборудованную чашу, в которую поэтапно перенесут отходы с полигона. Чтобы ликвидировать неприятный запах на время этих работ, на месте установят специальные аэрозольные пушки.

«Из-за дополнительных работ — нам нужно переместить миллион тонн мусора в новую чашу, организованную по всем правилам — нам потребуется два полных года. Мы заедем на 2021 год», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования МО Дмитрий Куракин.

Рекультивация займет около двух лет не случайно. Чтобы свести выбросы свалочного газа к минимуму, перемещать массы нужно крайне осторожно. После чего рабочие сверху накроют полигон куполом, обеспечив, тем самым, полную герметизацию содержимого. К середине 2021 года на полигоне «Царево» зазеленеют деревья. При этом, по мнению Куракина, риска для речки Чернички при рекультивации полигона, нет.

Источник фото: телеканал «360»

Куракин подчеркнул, что в водоохранной зоне находится не весь полигон, а только его часть, и когда он будет рекультивирован — в зоне не останется ничего.

Два года до зеленого холма. Как рекультивируют полигон «Царево» в Пушкино Подробнее

«Сама по себе перегрузка может иметь определенные риски, связанные со свалочным газом, но с точки зрения образования фильтрата — риска нет. Оно даже уменьшается, когда полигон лежит без движения — бактерии дышат воздухом. Рисков для речки и водного объекта нет. Риски были именно, в связи с нахождением тела. Хорошая новость, что это не засыпанная речка, а смонтированный коллектор. Но исключить полностью вероятность попадания фильтрата в речку сегодня мы не можем, потому что мы ее должны допустить», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования МО Дмитрий Куракин.

После окончания работ по рекультивации на полигоне «Царево» никто не узнает, что здесь было, а само место не принесет вреда ни почве, ни водным объектам.