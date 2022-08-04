Полигон ТКО «Ядрово» начали рекультивировать по дорожной карте

В Московской области в 2022 году приступили к рекультивации полигона ТКО «Ядрово». Все работы идут в соответствии с дорожной картой, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Государственный контракт на рекультивацию закрытого полигона заключили ООО «ЦМПТ» и ГКУ МО «МОС АВС». Ее должны провести с 2022 по 2023 годы. Каждый этап работ министерство взяло на особый контроль.

В 2021 году земельные участки «Ядрово» передали ГКУ МО «МОС АВС» в безвозмездное пользование для оформления процедуры включения полигона в госреестр объектов накопленного вреда. Государственная организация «МОС АВС» выступила госзакачиком на проведение работ по рекультивации.

«В этом году мы приступили к рекультивации такого знакового объекта для Московской области, как полигон „Ядрово“. Все мы знаем, сколько нареканий было в отношении деятельности этого объекта, и, к сожалению, он создавал очень большую экологическую повестку», — напомнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Работы по рекультивации полигона ведут по проекту, прошедшему экспертизу и все необходимые экологические согласования. Они идут в плановом порядке.

«Мы ведем работы на северной части полигона, где работаем над совершенствованием системы дегазации, приступили к формированию склонов для закрытия полностью периметра и тела полигона специализированными материалами с последующей пересыпкой грунтом», — рассказал Велиховский.

По южной части полигона возвели одну из подпорных стен и начали строительство второй. Это позволит сформировать «Ядрово» по проектным точкам. Начались подготовительные работы по монтажу систем дегазации и сбора ливневых стоков.

«Надо сказать, что работы ведутся уже с опережением графика, поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы решим самый основной вопрос данного объекта — это исключение негативного воздействия на окружающую среду и, в первую очередь, запахов, которые доставляют достаточно много дискомфорта для жителей прилегающих деревень и в целом городского округа Волоколамский», — подчеркнул министр.

Проектной документацией предусмотрели проведение рекультивации полигона двумя этапами — техническим и биологическим. В рамках первого на Северной карте спроектировали земляные работы по переформированию свалочного тела, устройство систем сбора и отведения фильтрата, сбора и обезвреживания свалочного газа, противофильтрационного перекрытия из геосинтетических материалов, а также строительство дорожных проездов, устройство системы сбора ливневых стоков и благоустройство территории.

На Южной карте запланировали проведение земляных работ по переформированию свалочного тела, устройство армогрунтовой подпорной стены, системы сбора и отведения фильтрата (прокладку коммуникаций сбора и отведения фильтрата, демонтажных работ действующих насосных станций, монтаж очистных сооружений фильтрата). В нее внесли устройство противофильтрационного перекрытия из геосинтетических материалов, дорожных проездов, системы сбора ливневых стоков и благоустройство.

Полигон «Ядрово» закрыли в конце 2020 года. С этого времени он не работал и не принимал отходы. Данный объект накопленного вреда включили в федеральную программу «Чистая страна». На его рекультивацию правительство выделило более двух миллиардов рублей.