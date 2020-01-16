Полигон «Шатурский» закроют в 2022 году. Как свалку готовят к перерождению

Полигон в Шатуре дорабатывает последние два года в качестве обычной свалки. В 2022 его ворота навсегда закроются для мусоровозов. Начнется вторая жизнь.

Источник фото: телеканал «360»

«Шатурский» рекультивируют и буквально выжмут из него все что можно. Из гор отходов будут добывать свалочный газ и техническую воду. К добыче жидкости уже готовятся: построили три резервуара.

«По дренажной системе КС-7 будет собираться субстрат с тела полигона, поступать в 800-кубовую емкость, оттуда — в 600-кубовую, очищаться и фильтроваться», — объяснил Евгений Игнатов, инженер.

Источник фото: телеканал «360»

То есть работать все будет по принципу гигантского септика. 12 труб, как иглы, проколют тело полигона, через них вода будет поступать в колодцы и поэтапно очищаться. Система должна заработать в мае. Советнику губернатора Московской области Александру Когану рассказали, что полученную жидкость хотят использовать для тушения пожаров.

Свалка в Шатуре накапливает мусор с 1964 года. Сейчас разрослась до размера 13 футбольных полей. Если присмотреться, видно, как из куч мусора тянутся струйки дыма — свалочный газ. Это еще один ресурс, который будут добывать после закрытия полигона. Газа здесь столько, что хватит на обогрев небольшого поселка.

Источник фото: телеканал «360»

«На этом полигоне, по исследованиям, выделяется 1,5 тысячи кубов биогаза ежечасно. Он рассеивается в атмосферу, а должен собираться в скважины и направляться на утилизацию, то есть его термическое обезвреживание при температуре 1000 градусов, эти мероприятия предусмотрены, их начнут делать не дожидаясь закрытия», — отметил Александр Коган, советник губернатора Московской области в ранге министра.

Рекультивировать «Шатурский» будут по той же схеме, что и все полигоны Подмосковья, по принципу слоеного пирога: отходы просыплют грунтом, накроют изоляционным экраном из геотекстиля, а сверху высадят газон. Газовые трубы будут пронизывать все тело полигона. Сверху может появиться парк или горнолыжный склон, как это хотят сделать, например, в Балашихе.

Окончательное решение остается за жителями.