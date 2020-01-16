Полигон «Шатурский» закроют в 2022 году. Как свалку готовят к перерождению
«Шатурский» рекультивируют и буквально выжмут из него все что можно. Из гор отходов будут добывать свалочный газ и техническую воду. К добыче жидкости уже готовятся: построили три резервуара.
«По дренажной системе КС-7 будет собираться субстрат с тела полигона, поступать в 800-кубовую емкость, оттуда — в 600-кубовую, очищаться и фильтроваться», — объяснил Евгений Игнатов, инженер.
То есть работать все будет по принципу гигантского септика. 12 труб, как иглы, проколют тело полигона, через них вода будет поступать в колодцы и поэтапно очищаться. Система должна заработать в мае. Советнику губернатора Московской области Александру Когану рассказали, что полученную жидкость хотят использовать для тушения пожаров.
Свалка в Шатуре накапливает мусор с 1964 года. Сейчас разрослась до размера 13 футбольных полей. Если присмотреться, видно, как из куч мусора тянутся струйки дыма — свалочный газ. Это еще один ресурс, который будут добывать после закрытия полигона. Газа здесь столько, что хватит на обогрев небольшого поселка.
«На этом полигоне, по исследованиям, выделяется 1,5 тысячи кубов биогаза ежечасно. Он рассеивается в атмосферу, а должен собираться в скважины и направляться на утилизацию, то есть его термическое обезвреживание при температуре 1000 градусов, эти мероприятия предусмотрены, их начнут делать не дожидаясь закрытия», — отметил Александр Коган, советник губернатора Московской области в ранге министра.
Рекультивировать «Шатурский» будут по той же схеме, что и все полигоны Подмосковья, по принципу слоеного пирога: отходы просыплют грунтом, накроют изоляционным экраном из геотекстиля, а сверху высадят газон. Газовые трубы будут пронизывать все тело полигона. Сверху может появиться парк или горнолыжный склон, как это хотят сделать, например, в Балашихе.
Окончательное решение остается за жителями.