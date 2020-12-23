Мусорный полигон «Озеры» досрочно закрыли в Подмосковье

Источник фото: телеканал «360»

Теперь весь мусор, когда-то поступавший сюда, начнут отвозить в комплексы переработки отходов «Юг», «Экоград», «Сплендер» и «Дон». Его больше не будут хранить в земле — он может стать вторичным сырьем и получить новую жизнь.

Это подчеркнул министр ЖКХ региона Антон Велиховский. Он напомнил, что к концу года в Московской области не останется мусорных полигонов.

По поручению губернатора Андрея Воробьева закрыть городские свалки до конца 2020 года полигон ТКО „Озеры“ закрыли досрочно Антон Велиховский.

А заместитель министра ЖКХ Подмосковья Дмитрий Чинихин отметил, что уже полностью продумана новая маршрутизация отходов, которые будут отвозить в КПО.

Источник фото: телеканал «360»

«Полигон очень большой был. Объем захоронений мусора здесь достигал 30 тысяч тонн в год. Однако уже предусмотрено новое перераспределение потоков на КПО», — уточнил он.

В регионе запустили девять комплексов переработки отходов, а всего их будет 11. Андрей Воробьев назвал КПО современными экологическими стандартами. По его словам, они исключают и неприятный запах, и загрязнение экологии.

Источник фото: телеканал «360»

А жители Московской области стали активнее разделять мусор. Это помогло отсортировать более двух миллионов тонн отходов с прошлого года. Они уже не попали в землю, а отправились на вторичную переработку.

Решение о том, что региону необходима мусорная реформа, еще в 2018 году принял губернатор. И Подмосковье назвали лидером России по темпам, а также качеству ее проведения.