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    23 декабря 2020, 16:27

    Мусорный полигон «Озеры» досрочно закрыли в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Дмитрий Степанищев, Юлия Уткина

    Проработавший восемь лет мусорный полигон «Озеры» досрочно закрыли в Подмосковье. Это сделали вместе с жителями и экологическими активистами. Свалка могла, согласно документам, принимать отходы до 2024 года, но губернатор Андрей Воробьев поручил закрыть полигоны к концу 2020-го.
    Мусорный полигон «Озеры» досрочно закрыли в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Теперь весь мусор, когда-то поступавший сюда, начнут отвозить в комплексы переработки отходов «Юг», «Экоград», «Сплендер» и «Дон». Его больше не будут хранить в земле — он может стать вторичным сырьем и получить новую жизнь.

    Это подчеркнул министр ЖКХ региона Антон Велиховский. Он напомнил, что к концу года в Московской области не останется мусорных полигонов.

    По поручению губернатора Андрея Воробьева закрыть городские свалки до конца 2020 года полигон ТКО „Озеры“ закрыли досрочно

    Антон Велиховский.

    А заместитель министра ЖКХ Подмосковья Дмитрий Чинихин отметил, что уже полностью продумана новая маршрутизация отходов, которые будут отвозить в КПО.

    Мусорный полигон «Озеры» досрочно закрыли в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Полигон очень большой был. Объем захоронений мусора здесь достигал 30 тысяч тонн в год. Однако уже предусмотрено новое перераспределение потоков на КПО», — уточнил он.

    В регионе запустили девять комплексов переработки отходов, а всего их будет 11. Андрей Воробьев назвал КПО современными экологическими стандартами. По его словам, они исключают и неприятный запах, и загрязнение экологии.

    Мусорный полигон «Озеры» досрочно закрыли в Подмосковье | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    А жители Московской области стали активнее разделять мусор. Это помогло отсортировать более двух миллионов тонн отходов с прошлого года. Они уже не попали в землю, а отправились на вторичную переработку.

    Решение о том, что региону необходима мусорная реформа, еще в 2018 году принял губернатор. И Подмосковье назвали лидером России по темпам, а также качеству ее проведения.