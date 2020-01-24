«У нас снова будет чистый воздух». Полигон «Кулаковский» подготовили к сжиганию газа

В городском округе Чехов продолжается рекультивация полигона ТБО «Кулаковский». Там уже смонтирована система дегазации и сбора фильтрата с прокладкой инженерных коммуникаций на теле полигона. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На полигоне подготовили фундамент под технологическое оборудование и начали работы по его монтажу. На стадии завершения находятся работы по устройству экрана из глинистого грунта. К работам по укладке выравнивающего слоя из песка и синтетических материалов на тело полигона уже приступили. Устройство горизонтальной дренажной системы сбора фильтрата и работы по послойной укладке поверхности полигона ведутся усиленными темпами.

Работы на полигоне ведут в круглосуточном режиме, при этом задействованы 15 единиц спецтехники и 56 человек инженерного и рабочего состава. Окончательный срок завершения работ — 30 июня 2020 года. Среди главных задач организация эксплуатации полигона «Кулаковский» после завершения рекультивации, так как там будет установлено дорогостоящее и высокотехнологичное инженерное оборудование. Уже сегодня этим вопросом вплотную занимаются МБУ «Экология и природопользование городского округа Чехов» вместе с Министерством экологии и природопользования Московской области.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Как уточнил директор МБУ «Экология и природопользование Чехова» Максим Савин, специалисты технадзора в ежедневном режиме контролируют действия подрядчика ООО «Уваровская ПМК-22».

Житель деревни Манушкино Дмитрий Колесников напомнил, что закрытия полигона «Кулаковский» все ждали давно. «Сейчас мы верим, что работы по рекультивации принесут свои плоды, у нас снова будет свежий, чистый воздух и уже через несколько лет все забудут, что когда-то здесь были горы мусора. Хотелось бы поблагодарить людей, которые неустанно трудятся ради нашей экологии и будущего наших детей», — сказал Дмитрий Колесников.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Елизавета Вердникова живет в Кулакове, полигон всегда был для деревни проблемой. «Школа, детский сад, дом культуры находятся в непосредственной близости от полигона. А если еще в нашу сторону дует ветер, то нечем было дышать. Сейчас стало значительно легче. Мы уже видим результат работы и уверены, что дальше будет только лучше!» — заметила Елизавета Вердникова.

Полигон ТБО «Кулаковский» официально закрыт с 1 сентября 2017 года и исключен из территориальной схемы обращения с отходами с 1 января 2019 года. Общая площадь земель, подлежащих рекультивации, составляет более 18,5 гектара. На эти цели в 2020 году из федерального, подмосковного и местного бюджетов выделено 302 миллиона рублей.