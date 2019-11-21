Полигон «Кучино» ждут серьезные перемены

Один из крупнейших полигонов в Европе «Кучино» ждет серьезное благоустройство. В будущем там могут появиться парк и санная трасса. О том, когда будут закончены все работы по преображению полигона, в эфире «360» рассказал министр экологии Московской области Дмитрий Куракин.

Он отметил, что жителей в первую очередь интересует безопасность полигона для окружающей среды — когда он перестанет оказывать негативное воздействие на природу. Министр подчеркнул, что все оборудование для сбора и утилизации фильтрата и свалочного газа смонтировано и проходит режим тестовой апробации.

«Рассчитываем, что когда запустим очистные сооружения по принципу обратного осмоса в постоянном режиме, мы перестанем оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Сегодня полигон укрыт, несмотря на то, что геосинтетические материалы продолжают укладываться, и верхний слой смонтирован не полностью, свалочный газ в воздух не выходит. С этим вопросом уже разобрались», — сказал Дмитрий Куракин.

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Он добавил, что 10–15 декабря на полигоне планируют приступить к постоянной эксплуатации очистных сооружений. Финальная стадия рекультивации, которая носит косметический характер, будет производиться до конца года. И тогда можно будет утверждать, что объект полностью безопасен. Министр подчеркнул, что все работы идут в соответствии с графиком.

Главной сложностью в создании, например, санной трассы, Дмитрий Куракин назвал прогноз поведения тела полигона. он отметил, что даже за последний год тело, по отметкам, менялось до 20 метров и более.

«Нам надо быть твердо уверенными, что поверхность можно использовать для людей. Вторая сложность — там первые годы будет функционировать защитное оборудование. Но крест не ставим. Мы понимаем, что верхняя часть холма будет благоустроена. Подъездные пути можно будет использовать в экскурсионных целях уже в ближайшее время, после завершения предусмотренных проектом работ», — сообщил министр.

Дмитрий Куракин добавил, что после биологического этапа на полигоне займутся проектированием, в основе которого будет четкий прогноз поведения тела полигона.

Рекультивация одной из самых масштабных в стране свалок — полигона «Кучино» в Балашихе — идет уже два года. Там утилизируют фильтрат, используют три системы очистки воды. Бывший мусорный полигон планируется превратить в парковое рекреационное пространство.