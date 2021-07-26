Полигон «Кучино» полностью рекультивировали в Балашихе

В Балашихе в 2017 году закрыли мусорный полигон «Кучино», который приносил жителям много неудобств. Сейчас свалку полностью рекультивировали. Благодаря этому в округе уменьшилось количество вредных выбросов и число жалоб на неприятные запахи от жителей. Об этом глава округа Сергей Юров рассказал Андрею Воробьеву на заседании с зампредами.

Глава Балашихи отметил, что закрытие полигона — это самая значимая перемена в округе, которую почувствовали все жители муниципалитета. Сейчас полностью завершилась его рекультивация.

«На сегодня рекультивация полностью выполнена, построена система дегазации, построена система утилизации фильтрата, а полигон представляет собой устроенный холм», — уточнил Юров.

Он подчеркнул, что в 2017 году от жителей Балашихи поступало порядка трех тысяч жалоб на неприятные запахи каждый месяц, сейчас их практически нет.

«Они имеют локальный характер, в основном связаны с работой производственных предприятий или другими проблемами, которые появляются на территории. У нас установлены системы мониторинга качества атмосферного воздуха, и мы сегодня фиксируем по сравнению с 2017 годом в пять раз сокращение вредных выбросов на территории всего города», — заявил глава Балашихи.

Юров отметил, что за процессом рекультивации полигона могли наблюдать местные жители.

«Начиная с самого закрытия полигона в процессе разработки проекта, в процессе рекультивации и сегодня при эксплуатации мы совместно с Министерством экологии тесно работали с инициативной группой, которая создана была здесь», — сказал глава округа.

Жители отметили положительные изменения.

«На данный момент рекультивация полигона прошла. Сейчас на вершине полигона пахнет травой, воздух чистый. Действительно, жители вздохнули, это была актуальная проблема на тот момент, вонь была страшная, сейчас этого нет», — рассказал Александр, житель микрорайона Керамик, член инициативной группы.

Больше чем за три года здесь сформировали тело полигона, укрепили его габионной стеной, покрыли многослойным защитным экраном и запустили систему дегазации. То есть воздух начали очищать от вредных веществ. Работы на полигоне не прекращали даже во время пандемии.