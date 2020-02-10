Запаха не будет: полигон «Егорьевский» покроют землей

Полигон ТКО «Егорьевский» начали готовить к рекультивации. Туда завезут порядка 40 тысяч кубометров земли. Чтобы предотвратить распространение неприятных запахов, грунтом покроют всю территорию свалки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Срок отсыпки свалки землей — до апреля 2020 года. После этого «Егорьевский» войдет в программу рекультивации. В 2020 году завершат проектные работы, к самой рекультивации планируют приступить в 2021-м.

Закрыли полигон в декабре прошлого года, на три года раньше намеченного срока. Хотя он не принимает мусор всего два месяца, жители уже заметили положительные перемены.

«Свалка, которая росла на наших глазах, перестала увеличиваться в размерах. Нет теперь запаха свежего мусора, не стало возгораний. Мы не против, если отсыпку свалки грунтом будут вести круглосуточно, лишь бы поскорее закрыли скопившиеся отходы землей!» — сказала жительница улицы Шатурской Юлия Политова.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Полигон «Егорьевский» располагается непосредственно в черте города. Он был построен почти полвека назад, и за 50 лет на его территории скопилось 2,5 миллиона тонн мусора.

«Уже с 10 февраля начата активная работа по засыпке грунтом полигона. Это предотвратит распространение неприятных запахов и возгораний мусора. Мы заранее предупредили жителей близлежащей улицы, чтобы они не волновались по поводу начавшихся работ», — отметил заместитель главы администрации муниципального образования Сергей Крюков.

На месте бывшей свалки площадью 10 гектаров может появиться лесопарковая зона — это один из рассматриваемых вариантов.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Накопленные отходы сделают безопасными для местных жителей и природы в несколько этапов: сначала необходима стагнация, затем техническая и только потом биологическая рекультивация. На основе проектно-изыскательских работ подготовят проект. Он должен пройти две экспертизы и общественные обсуждения, после чего Министерство природных ресурсов РФ рассмотрит вопрос его включения в федеральный проект «Чистая страна».

Техническая рекультивация предусматривает создание на полигоне инфраструктуры: это строительство гидротехнических и других вспомогательных сооружений, — а также формирование контура свалки и реализацию мер по снижению ее воздействия на окружающую среду.