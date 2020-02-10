Запаха не будет: полигон «Егорьевский» покроют землей
Срок отсыпки свалки землей — до апреля 2020 года. После этого «Егорьевский» войдет в программу рекультивации. В 2020 году завершат проектные работы, к самой рекультивации планируют приступить в 2021-м.
Закрыли полигон в декабре прошлого года, на три года раньше намеченного срока. Хотя он не принимает мусор всего два месяца, жители уже заметили положительные перемены.
«Свалка, которая росла на наших глазах, перестала увеличиваться в размерах. Нет теперь запаха свежего мусора, не стало возгораний. Мы не против, если отсыпку свалки грунтом будут вести круглосуточно, лишь бы поскорее закрыли скопившиеся отходы землей!» — сказала жительница улицы Шатурской Юлия Политова.
Полигон «Егорьевский» располагается непосредственно в черте города. Он был построен почти полвека назад, и за 50 лет на его территории скопилось 2,5 миллиона тонн мусора.
«Уже с 10 февраля начата активная работа по засыпке грунтом полигона. Это предотвратит распространение неприятных запахов и возгораний мусора. Мы заранее предупредили жителей близлежащей улицы, чтобы они не волновались по поводу начавшихся работ», — отметил заместитель главы администрации муниципального образования Сергей Крюков.
На месте бывшей свалки площадью 10 гектаров может появиться лесопарковая зона — это один из рассматриваемых вариантов.
Накопленные отходы сделают безопасными для местных жителей и природы в несколько этапов: сначала необходима стагнация, затем техническая и только потом биологическая рекультивация. На основе проектно-изыскательских работ подготовят проект. Он должен пройти две экспертизы и общественные обсуждения, после чего Министерство природных ресурсов РФ рассмотрит вопрос его включения в федеральный проект «Чистая страна».
Техническая рекультивация предусматривает создание на полигоне инфраструктуры: это строительство гидротехнических и других вспомогательных сооружений, — а также формирование контура свалки и реализацию мер по снижению ее воздействия на окружающую среду.