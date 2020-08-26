Полигон для прогулок. Каким будет парк на месте «Кучино»

Каких-то три года назад полигон «Кучино» был крупной свалкой твердых бытовых отходов. Здесь было 24 миллиона тонн мусора. Сейчас на этой территории вырисовывается ландшафтный парк.

Теперь «Кучино» принимает первых гостей. Делегация иностранная — работы по рекультивации ведет австрийская компания. О том, что полигон будет парковой зоной, куда будут водить экскурсии, известно с 2018 года. И сегодня можно с уверенностью сказать, что эта идея будет совсем скоро реализована. Сегодняшнее посещение полигона иностранной делегацией — это, своего рода, предпремьера.

Первичное облагораживание территории — почти завершено: деревья высажены (чтобы почву скреплять) — габионы уложены (специальные сетки с камнями), дорожки проложены. Скоро будет готов и газон.

По словам заместителя генерального директора компании «ЭКОКОМ» Анатолий Баташева, сейчас проходит последний этап, проработать осталось семь гектар. Их укладывают специальным покрытием, внутри которого семена.

«Через неделю через две взойдет, в зависимости от дождей, травка», — пояснил он.

Внутри полтора метра защитного слоя. За ними — системы для сбора и очистки сточных вод и свалочных газов.

На полигоне шесть колодцев, которые собирают фильтрат — жидкость, которая образуется в процессе разложения мусора. Внутри емкости, насосы, фильтры, которые за сутки могут очистить около 600 кубометров воды — где-то четверть от объема олимпийского бассейна. Пройдя через все ступени очистки на полигоне получается обычная техническая вода без запаха.

Кроме того на полигоне есть установка для уничтожения биогаза.

«В очень сжатые сроки были проведены работы. Было пробурено 112 скважин. Воздух намного очистился, когда мы пришли сюда, дышать было невозможно», — рассказал оператор полигона «Кучино» Григорий Колесников.

Благодаря технологиям мусорная история становится не только экологичной, но и ресурсовозобновляющей.