В Серебряных прудах подходит к концу сбор урожая кукурузы. Комбайнеры выезжают на поля каждый день — если позволяет погода.

«Вчера две машины намолотили, сегодня пока одну. С обеда выехали дождь не давал», — рассказал комбайнер Максим Лейхнер.

Урожайность 70% с гектара, но аграрии не надеялись даже на такой результат. Весна была затяжная, посеяли кукурузу поздно, а жаркое и сухое лето не пошло на пользу урожаю. Эта кукуруза станет консервами для коров. Есть буренки зерна будут всю зиму. Корм полезный и питательный. В подтверждение тому — высокие надои.

«Закладываем кукурузу на зерно мы ее плющим с влажностью 40-35%, не сушим. В рукав через муску. Такая технология она позволяет сэкономить на сушке зерна и для животноводства дает положительный эффект. Надои молока увеличиваются как минимум литра на два на корову, — рассказал генеральный директор ООО «Клемово» Алексей Тюнин.

Работа кипит и на элеваторе — машины сюда приезжают одна за одной. Новый сушильный комплекс элеватора мощностью 32 тонны зерна в час — в день предприятие может принимать до полуторамесячного тонн зерна и масленичных культур, а это 75 грузовиков.

«Мы заготовили сейчас сою, мы заготовили сейчас рапс. В перспективе сушка кукурузы. Мы работаем с многими культурами: зерновые будем говорить грубо ячмень, пшеница, масленичные», — рассказал генеральный директор элеваторного комплекса Александр Пеньшин.

Элеватор в эту уборочную кампанию уже принял, очистил и высушил 27 тысяч тонн зерна и маслосемян. Предприятие также помогает в реализации урожая — это весьма упрощает жизнь сельхозпредприятий.