Полезный для здоровья и экологии спорт. Одинцовские бегуны убирают во время тренировок мусор

Пробежать 174 километра меньше чем за сутки и по пути собрать мусор решили два одинцовских спортсмена. Они отправились по Зеленому кольцу Москвы. Такой вид экологических забегов называется плоггинг, и это модный тренд в Европе.

Источник фото: телеканал «360»

В нашей стране такой экоспорт тоже набирает популярность. Одинцовские ребята устраивают экоакции на каждой тренировке. Корреспондент «360» Елена Силиванова вместе с атлетами запаслась мусорными пакетами и вышла на пробежку.

Отправляясь на тренировку, спортсмены из Одинцова заботятся не только о том, чтобы кроссовки были удобные, но и о том, чтобы взять с собой перчатки и мусорные пакеты. Ведь они не просто тренируются, но и делают город чище.

Источник фото: телеканал «360»

Ежедневные пробежки этих ребят обычно составляют около 10 километров. Но атлетам показалось этого недостаточно, и они решили увеличить дистанцию и пробежали Зеленое кольцо Москвы. Почти за сутки парни преодолели 174 километра и установили новый личный рекорд.

«Мы мусор давно убираем, но просто не знали, как это называется. А это Плоггинг. Плогинг — это бег и уборка. Бег трусцой даже, потому что бегать с мусором тяжело по нормальному темпу», — отметил Михаил Белозуб, спортсмен.

На пути попадается много полян, которые усыпаны мусором. Бутылки, пакеты и пластиковая посуда. И все это из самого вредного для природы материала — пластика.

Источник фото: телеканал «360»

Пробежать 174 километра без подготовки, конечно же, невозможно, да и попросту опасно для здоровья. Поэтому, ребята тренируются каждый день.

«Необязательно бегать большие длительные тренировки по 30 километров, чтобы потом бегать эти марафоны. Можно придерживаться определенного плана регулярных тренировок, и это отличная подготовка к любому забегу», — объяснил Сергей Иванов, спортсмен.

За 1,5 часа пробежать удалось около двух километров. Большую часть времени потратили на уборку. Итог — восемь пакетов или почти тысяча литров мусора.