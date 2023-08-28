Важное 28 августа 2023, 18:47 Полезные идеи для Подмосковья. Воробьев рассказал о семинаре Сбера Губернатор Воробьев пообещал применить практики семинара Сбера в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Ежегодный обучающий семинар прошел в Корпоративном университете Сбера, где представители корпорации, члены правительства и другие руководители поделились опытными наработками в разных сферах. О прошедшем мероприятии в своем Telegram-канале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что семинар разбили на несколько блоков, где каждый мог узнать для себя что-то важное. В начале встречи, посвященной менеджменту, участники обсудили практики и инструменты для выстраивания гибкой системы управления, ориентированной на жителей. Блок коммуникации посвятили диалогу между гражданами и представителями власти.

Реклама

Созданию благоприятного климата для привлечения бизнеса посвятили блок «Экономика России в новую эпоху — перезапуск инвестиционного цикла». Последним занятием семинара стал блок «Мир сегодня и завтра», где представители Сбера рассказали о своих наработках в сфере менеджмента.

«Все идеи и направления развития, которые прозвучали сегодня, мы обязательно применим в нашей практике управления и сделаем наше Подмосковье лучше», — пообещал Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области поблагодарил помощника президента России Максима Орешкина, председателя правления Сбера Германа Грефа, генерального директора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву и телеведущего Владимира Соловьева.

Андрей Воробьев отметил, что все участники поделились своим опытом, знаниями и взглядами на события в России и мире. Он подчеркнул, что все они опытные руководители, которые понимают, что такое стоять у руля.