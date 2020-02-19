Полезно и питательно. Родители учеников оценили блюда в школьной столовой Солнечногорска

Родители учеников оценили на высший балл меню столовой лицея № 1 имени А. Блока в Солнечногорске. Для взрослых здесь установили график посещения. Попасть на обед могут одновременно три или четыре человека. Питанием в первом лицее мамы и папы довольны, негативных отзывов пока что нет.

«Сегодня я взяла комплексный обед. Мне очень понравилось, все достаточно вкусное. Самый главный акцент у нас был на холодности блюд. Все родители убедились, что все достаточно горячее и теплое», — отметила жительница Солнечногорска Ольга Анишина.

После дегустации родители получают опросные листы. В них взрослые оставляют пожелания или рассказывают о недостатках. Новое меню ввели во всех школах Солнечногорска с начала учебного года. Блюда стали сбалансированными. В ежедневном рационе — больше овощей, фруктов и кисломолочной продукции.

«В рационе питания, будь то завтрак или обед, ребенок полностью получает все необходимые пищевые вещества по возрастным категориям: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества», — отметила директор МУП «Общественное питание» Ольга Школык.

Лично попробовать на вкус и оценить блюда из нового меню могут родители учеников во всех школьных столовых Солнечногорска. Такое стало возможным благодаря проекту губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Родительский контроль». По отзывам взрослых до конца февраля составят рейтинг поставщиков школьного питания. Его опубликуют на сайте областного Минобразования.