Полезная прогулка. 4 и 5 июня жители Подмосковья проверят здоровье в парках

Жители Подмосковья в эти выходные смогут проверить здоровье в парках.

Мобильные бригады врачей 4 и 5 июня будут работать в 11 городских округах: в Балашихе, Долгопрудном, Клину, Коломне, Дмитрове, Серпухове, Кашире, Одинцове, Электростали, Протвино и Солнечногорске.

«Это удобный формат проверки здоровья, потому что прохождение диагностики можно совместить с прогулкой на свежем воздухе. Непосредственно в парке жители смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для посещения мобильных бригад врачей не нужно заранее записываться. Достаточно просто прийти в парк с полисом ОМС и паспортом. Медики проведут исследования, определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациента на более углубленную диагностику.

Стригункова отметила, что за результатами обследований не нужно идти в поликлинику. Информация появится в личном кабинете в «Госуслугах».

Также в мобильных пунктах проверки здоровья жители Подмосковья смогут пройти вакцинацию от COVID-19.

Узнать адреса и график работы медицинских бригад в парках можно на сайте Минздрава Московской области.