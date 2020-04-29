Полевые работы в Волоколамске начали вовремя. Пандемия не помешает вырастить новый урожай

В Волоколамском городском округе начали полевые работы. Погода в этом году позволила начать посевную кампанию в срок. Трактористы работают на новой, высокопроизводительной технике.

Источник фото: телеканал «360»

«Техника, конечно, по сравнению с той, что была раньше, — лучше. И в кабине тише, и не трясет так сильно. Так что работать можно, была бы работа. Работы мы не боимся, как говорится», — сказал Александр Давыдов, механизатор.

Пандемия коронавируса на посевной кампании пока никак не сказалась. Трактористы работают на расстоянии целого поля друг от друга. Тем не менее весь персонал дополнительно проинструктировали.

«Пандемия нас только организовала, так скажем: люди стали более ответственно относиться к себе, своему здоровью и окружающим. Напомнила еще раз, что люди должны заботиться о себе и своем здоровье», — отметил Расул Алиев, исполнительный директор ООО «ТиЭйч РУС Милк Фуд».

Источник фото: телеканал «360»

Это уже четвертая посевная кампания.

«В этом году все замечательно проходит: мы вовремя закупили удобрения, вовремя закупили семена и погода нас радует, влага сохранилась в почве. Мы даже придерживаем скорость посева, чтобы потом это в один день не убирать. Год замечательный в плане посевной», — подчеркнул Алиев.

Вырос и спрос на некогда пустующие земли. Теперь появилась возможность освоить гораздо больше площадей. Яровыми видами пшеницы засевают поля, где долгие годы рос бурьян.

«Еще недавно на этом поле было мелколесье, можно сказать, лес. Подработали это поле. Хозяйство динамично развивается, вот в этом году пришли новые сеялки французские, и в этом году хозяйство впервые сеет яровые, это 1000 гектаров пшеницы», — уточнил Михаил Сылка, глава Волоколамского округа.

Глава муниципалитета отметил, что в округе уже посеяли 60% яровых от плана на год.

И хоть впереди ожидаются несколько дождливых дней, аграрии надеются, что погода в этом году их все же не подведет. Сейчас у них один из самых высоких темпов работы. В мае уже ожидают первые всходы на полях.