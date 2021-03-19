Полевые работы в Подмосковье начнут чуть позже из-за снега и холодов

В этом году полевые работы в Московской области начнут немного позже запланированного срока из-за холодов и большого количества снега. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В этом году мы начнем сеять немного позже прошлого года. В прошлом году к посевной в Подмосковье приступили в конце марта, а в предыдущие годы сев яровых начинали во второй половине апреля», — сообщил Воскресенский.

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Министр добавил, что сев ранних яровых культур начнется в апреле. Аграрии будут сеять пшеницу, ячмень, овес и однолетние травы. Первыми к работе приступят сельхозпредприятия южных городских округов: Зарайского, Серебряных Прудов и Луховиц.

По словам Воскресенского, сейчас в Московской области завершается подготовка к весенней посевной. Она продлится до начала июня. Ранее министр сельского хозяйства региона сообщил, что в 2021 году посевных земель в Подмосковье станет больше на 46,5 тысячи гектаров. Их общая площадь достигнет почти 580 тысяч гектаров.