Полеты, бои, игры. Как отпраздновать 23 февраля в подмосковном музее

Подмосковные военно-патриотические музеи подготовили праздничные программы ко Дню защитника Отечества. С 20 по 24 февраля на разных площадках пройдут исторические реконструкции, лекции, выставки, соревнования и игры. А в парке «Патриот» состоится показ бронетанковой техники, показательные полеты аэроклуба ВВС и выступления десантников.

В Ленино-Снегиревском военно-историческом музее20 февраля пройдет военно-патриотическая акция, посвященная открытию бюста дважды Героя Советского Союза, генерала армии А. П. Белобородова. 21 февраля состоится праздничный концерт «Есть такая профессия», 22 февраля — мастер-класс «Подарок для папы», 23 февраля — семейная интерактивная развлекательная программа «День настоящих мужчин».

Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» 22, 23 и 24 февраля представит посетителям военно-историческую реконструкцию «Несокрушимая и легендарная». Также здесь пройдут соревнования в тире, демонстрационные заезды радиоуправляемых моделей танков, организуют фотозоны и многое другое.

В Музее техники Вадима Задорожного 21 февраля состоится лекция «Первый истребитель А. С. Яковлева» из цикла, посвященного 115-летию выдающегося советского авиаконструктора. Посетители услышат увлекательный рассказ об истории первого истребителя Яковлева Як-1 с демонстрацией уникальных фотографий.

22–23 февраля в 13.00 здесь пройдет торжественный марш военной техники в сопровождении оркестра. Также гостей в эти дни ждут обзорные экскурсии по экспозиции «Соколы Родины», катание на ретро-автомобилях, мастер-класс по разборке-сборке автомата АК-47, фотозоны с военным мотоциклом и танком Т-44.

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил РФ «Патриот» 22 февраля пройдет динамический показ возможностей образцов исторической и современной бронетанковой техники, выставка оружия, мастер-класс по дрессировке и поиску взрывных устройств «Верный друг», а также показательные полеты аэроклуба ВВС, выступления десантников и демонстрация боевой экипировки «Ратник».

Наро-Фоминский историко-краеведческий музей 23 февраля развернет на улице выставку «Мужество. Доблесть. Честь» и проведет соревнования по разборке-сборке автомата АК-47.

Гости Военно-технического музея смогут принять участие в игре «Февральский десант», конкурсе «Солдатская каша» и обучиться искусству работы с оружием в «Школе автоматчиков».

Музейный комплекс «Зоя» подготовил лекцию для посетителей на тему празднования Дня защитника Отечества, которую проведет российский режиссер-документалист, сценарист, публицист Роман Газенко.

На территории музея-заповедника «Бородинское поле» 22 февраля пройдет лыжный пробег, посвященный Дню защитника Отечества. Маршрут по памятным местам русской славы составит около 5 киломеров. Для детей и подростков предусмотрен небольшой круг протяженностью 1,5 — 2 километра.

23 февраля в историко-культурном центре «Ратная конница» состоится открытие выставки мастера батальных сцен Марка Домащенко и экспозиции Филиппа Москвитина. Семья Марка Домащенко — фронтовика, прошедшего две войны — гражданскую и Великую Отечественную, передала в дар центру более 100 картин. Художник прекрасно рисовал лошадей, сам служил кавалеристом и умел тонко передать атмосферу поля боя и отдыха.

Экспозиция Филиппа Москвитина — это часть его персональной выставки «Великий князь Александр Невский — защитник Святой Руси». Также художник представит портреты маршалов Победы и великих полководцев России.