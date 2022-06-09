Поле с подогревом и кристально чистый бассейн оборудовали в спортивном комплексе в Истре

В Истринском округе много внимания уделяют развитию спорта. Практически каждую неделю спортсмены побеждают на различных престижных соревнованиях. В Дедовске, в спорткомплексе «Гучково», найти секцию от единоборств до легкой атлетики не составит труда. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева посетила арену.

«Наш спорткомплекс „Гучково“ — мы сейчас каждый год стараемся сделать что-то новое, полезное, поскольку это очень востребованный спорткомплекс и большое количество детей здесь занимается. Загруженность полная: 1500 детей, 15 секций и более 500 взрослых человек сюда ходят на постоянной основе», — сказала Татьяна Витушева.

Спорткомплекс постоянно обновляют. За счет этого количество посетителей неуклонно растет. Они отмечают, что вода в бассейне просто кристально чистая, нет никакого запаха хлорки. Все дело в том, что там внедрили новую систему водоочистки. Скоро в СК решат еще одну проблему — с протечкой крыши.

«Мы сейчас запускаем закупку, чтобы быть на контракте к концу июня. Потому что в июле технический перерыв в бассейне, вода сливается, соответственно, как раз мы сможем проводить работы», — сказал заместитель главы администрации городского округа Истра Мурад Билалов.

Кровля здания уже достаточно старая, из-за этого в ней возникли протечки. Если проводить работы в то время, когда в бассейне будет проходить технический перерыв, это позволит потерять только небольшое количество выручки.

Одна из гордостей СК — это футбольное поле. В него вмонтирован подогрев, поэтому играть на нем можно круглый год. Даже из соседних округов дети приезжают заниматься и соревноваться именно сюда. На этом фоне футбол в Истринском округе развивается очень быстрыми темпами. Вокруг поля сделана беговая дорожка, что позволяет расширяться и легкой атлетике. Например, секции прыжков на батуте.

«У нас девочка вот там старшая стоит, она отобралась на спартакиаду России, то есть да, мы будем единственные. Отобрались от области на спартакиаду — умнички», — сказал тренер по прыжкам на батуте Владислав Бутаков.

Спортсмены из этого спортивного комплекса постоянно показывают высокие результаты. Для каждого вида спорта есть все необходимое оборудование, его планируют улучшать и в дальнейшем.