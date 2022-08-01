Покупку средств реабилитации инвалидов упростили в Подмосковье

Получить средства для реабилитации в Подмосковье стало проще. Теперь их можно купить в любой организации или интернет-магазине. Об этом рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Раньше техника для реабилитации выдавалась по сертификату, напомнила вице-губернатор. Это аккумуляторы для кресел-колясок, медицинская кровать, подъемники и другие изделия. Теперь на их покупку нет никаких ограничений.

«Купить их нужно было у определенных организаций и на ограниченную сумму, что для инвалидов зачастую было затруднительно. Теперь приобрести необходимое изделие можно в любой организации, осуществляющей их продажу, в том числе в интернет-магазине», — сказала Каклюгина.

Также в Минсоцразвития региона напомнили, что получить выплату могут инвалиды и дети-инвалиды, подав заявление через «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до конца сентября в Подмосковье отремонтируют еще 39 медицинских центров.