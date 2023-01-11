Подмосковье 11 января 2023, 19:20 Покупка продукции в стекле в Подмосковье за месяц выросла на 46%

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В новогодние праздники жители Московской области на 46% чаще, чем в декабре прошлого года, покупали продукцию в стеклянной таре, что повторяется уже третий год подряд. Самый большой рост потребления пришелся на 6 и 7 января. После сортировки зеленое стекло направят на вторичную переработку.

В целом объем отходов в новогодние праздники традиционно вырос на 20%.

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«Всего на сегодняшний день нарастающим итогом комплексами переработки отходов Подмосковья отсортировали более 1,2 миллиона тонн стекла. Весь объем тары направлен на вторичную переработку, из которой изготавливается вторичное сырье для производства плитки, утеплителя, стекловолокна, облицовочного материала и новых стеклянных изделий», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Стекло является полностью перерабатываемым материалом. Каждая банка или бутылка может снова стать емкостью для напитков, продуктов или превратиться в строительные материалы. Применение вторсырья в производстве стеклотары помогает существенно экономить кварцевый песок, соду, известняк и электроэнергию.

Отметим, с 2019 года в Подмосковье реализуется программа по обращению с отходами в рамках национального проекта «Экология». Весь мусор на стадии накопления делят на две составляющие. Компонентами, пригодными для повторного использования, считаются полимеры, бумага и картон, металл, стекло и другие «сухие» отходы. Для них предназначены синие баки. Также есть растительный мусор и прочий хлам, который собираются в серые контейнеры.

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