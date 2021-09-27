Плюсы идеи о допуске бизнеса к покупке и реставрации объектов культуры назвали в Подмосковье

В российских городах сохранилось много памятников культуры, требующих реставрации или внимательного содержания. В Подмосковье таких свыше шести тысяч, включая 321 усадьбу. Для сохранения наследия Совфед предложил разрешить бизнесу покупать такие объекты, но лишь с обязательствами по уходу за ними.

Подмосковная усадьба Гребнево

Представитель комитета Совфеда по экономической политике Эдуард Исаков отметил, что важно обратить дополнительное внимание на поддержку малого и среднего бизнеса, основной ресурс которых — имущество.

Сейчас объекты культурного наследия можно арендовать, но нельзя приватизировать. Исаков считает, что бизнесу нужно дать возможность покупать их, однако при одном условии: необходимо соблюдать обязательства по содержанию.

Оценка идеи в Подмосковье

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Марина Шевченко отметила, что для Подмосковья это актуальная инициатива.

«Чтобы наши памятники городской или усадебной постройки, ландшафтного дизайна оставались привлекательными, нужно обеспечивать их текущее содержание и реставрацию. Но ведь зачастую проще построить новодел по образу и подобию, чем привести в порядок старое здание с учетом всех требований к сохранению исторического облика», — поделилась она.

Подмосковная усадьба Гребнево

Однако стоит важная цель именно по сохранению культурного наследия и недопущению его утраты.

Считаю, что надо поддержать инвестиционную активность бизнеса в отношении памятников культурного наследия, чтобы сохранить их для будущих поколений Марина Шевченко.

Идею поддержала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она уверена, что это поможет сберечь историческое наследие не на словах, а на деле.

«Сохранение и восстановление объектов культурного наследия — важное направление экономического развития региона. Важно этому как выделять государственную поддержку, так и активно привлекать бизнес-сообщества, частных инвесторов», — сказала Шевченко.

Она добавила, что инициатива, которая прозвучала в Совете Федерации, — еще один шаг для сохранения истории. Закон планируют рассмотреть уже этой осенью.