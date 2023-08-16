Подмосковье 16 августа 2023, 13:32 Покрытие на подъезде к трассе А-107 обновят в Домодедове Минтранс Подмосковья

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Подъезд к трассе А-107 и микрорайону Востряково отремонтируют в Домодедове. Дорога также ведет к трассе из деревень Ильинское, Одинцово и Судаково. Протяженность работ превысит 8,3 километра.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в сутки по дороге проезжают 17 тысяч машин. Сейчас там укладывают новое покрытие из асфальтобетона. Материал имеет высокую износоустойчивость. После этого там нанесут новую разметку и укрепят обочины.

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В Домодедове уже завершили ремонт шести региональных дорог общей протяженностью около 13,5 километра. Их выбрали жители путем голосования на портале «Добродел». Ознакомиться с программой ремонта можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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