Подмосковье 22 августа 2023, 18:58 Покрытие на 40 километрах федеральной трассы М-9 «Балтия» обновили в Подмосковье ФКУ "Центравтомагистраль"

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В Подмосковье на участках федеральной трассы М-9 «Балтия» заменили дорожное покрытие. Работы провели с 57-го по 68-й километр, а также с 35-го по 50-й километр.

В региональном Минтрансе заявили, что дорожники отфрезеровали изношенное покрытие и уложили новое. При работе они использовали технологию "Суперпейф". Она делает покрытие более устойчивым к деформациям и колееобразованию. На участках трассы уже нанесли разметку.

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На данный момент продолжаются работы по замене покрытия на участках Новорижского шоссе общей протяженностью более 30 километров. Всего в 2023 году на федеральных трассах Московской области с помощью устройства слоев износа обновят более 120 километров покрытия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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