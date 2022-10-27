Покрытие более 60 км федеральных трасс восстановили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 19:16 Покрытие более 60 км федеральных трасс восстановили в Подмосковье Викимедиа

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Более 60 километров федеральных дорог Московской области защитили слоями износа. Об этом сообщил региональный Минтранс со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

А104 Дмитровское шоссе и А108 «Московское большое кольцо».

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По сообщению МТДИ, наибольший объем работ произвели на трассе М8, здесь восстановили 38 километров дорог. Также устройство слоев износа выполнили на участке длиной 18 километров на М5, в районе Бронниц, на четырехкилометровом участке Дмитровского шоссе в районе Сухарева.

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Устройство слоев износа позволяет восстановить изношенное покрытие, устранить дефекты, улучшить сцепление, а также продлить срок службы конструктивных слоев дорожной одежды.

В Минтрансе уточнили, что сейчас завершаются ремонтные работы на участках М7 «Волга» общей протяженностью 11 километров.

Всего до конца года с помощью устройства слоев износа в Подмосковье будет обновлено свыше 130 километров федеральных автодорог.