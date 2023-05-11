Подмосковье 11 мая 2023, 16:49 Покрытие 14 дорог обновили в Подмосковье по нацпроекту Минтранс Подмосковья

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Асфальтобетонное покрытие обновили на 14 участках дорог в Подмосковье по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность ремонта составила почти 19 километров.

Как рассказали в Минтрансе, новое покрытие уложили на четырех участках дорог в Мытищах. Это Олимпийский проспект и Осташковское шоссе, а также Егорьевское шоссе вблизи деревни Статинской, улицы Советская в Егорьевске, Коломенская в Коломне, Индустриальная в Подольске, Алексея Перелета в Раменском, а также участки в поселке Дубовая Роща и Советская улица в Бронницах. В Истре работы провели вблизи деревни Аносино, на Придорожной улице в деревне Митькино и на Шатурском шоссе вблизи деревни Лузгарино.

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«В связи с тем, что участки ремонта — это центральные дороги или дороги с интенсивным движением, ведут к социально значимым объектам, их отремонтировали с применением асфальтобетонных смесей ЩМА-16 и А16-Вн, которые износоустойчивые и позволяют продлить межремонтные сроки», — отметили в министерстве.

Ремонт продолжается более чем на 35 участках региональных дорог. За сезон покрытие обновят на 700 километрах. Узнать подробнее о программе можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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