Жители Подмосковья сдали порядка 6,5 тысячи автомобильных покрышек на «Мегабак»

Почти три недели прошло с того момента, как в Подмосковье стартовала акция «Сдай старые шины на переработку!». За это время местные жители сдали порядка 700 кубических метров шин — это примерно 6,5 тысячи автомобильных покрышек.

Акция проводится на базе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Участникам нужно привезти старые шины в несколько специальных пунктов на выбор. Можно сдать покрышки на «Мегабак» или переработчикам «Орис Пром», «Чеховский Регенеративный Завод» или «Дмитровский РТИ».

Есть и творческая составляющая: жителей Подмосковья просят сделать фотографии с шинами в пункте приема и залить их в Instagram с хештегом #сдалшинынаМегабак.

Как уточнил Министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский, каждый участник получает шанс выиграть сертификат на приобретение новых шин. Победителем станет тот, кто сделает самую оригинальную фотографию и подойдет к процессу максимально креативно.

Покрышки являются вторичным сырьем. Из них впоследствии можно производить резиновую крошку, текстильное волокно и многое другое, даже металл. Все эти материалы могут использоватmся при строительстве детских площадок, в качестве утеплителей в домах и для прочих.

Одними покрышками дело не ограничивается. На «Мегабак» можно сдать сломанную старую мебель, изжившую себя технику — практически все крупногабаритные отходы, которые возможно отправить на вторичную переработку. Акция проходит в рамках национального проекта «Экология».