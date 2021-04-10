Покрас Лампас и граффитчик Шон распишут школу в Королеве ко Дню космонавтики. Видео

Российский художник, каллиграф Покрас Лампас и королевский граффитчик Шон (Александр Назаретский) рассказали о грандиозных творческих планах ко Дню космонавтики в Королеве. Они распишут фасад детской школы искусств рядом с центральной площадью. Арт-объект будет символизировать прорыв в космос.

«Мне кажется, это очень символичное место, учитывая, что здесь очень многое связано с культурой, искусством, образованием. Мне кажется, что мы как художники можем стать неким ориентиром для передачи ценностей. Поэтому решили именно здесь поработать. Я вырос на работах, которые Александр рисовал в городе», — рассказал Покрас Лампас.

Лампас вырос в Королеве, и ему близка история этого города, поэтому арт-объект должен получиться впечатляющим.

«Мы решили связать эту работу не только с полетом человека в космос, но и вообще с людьми, которые работали над этим запуском, над тем, чтобы наш город превратить в наукоград. У нас будет очень много текстов, мыслей, обрывков, которые будут записаны на этой стене. Также отсылки к советским плакатам, которые будут переосмыслены. Саша в современной технике сделает новый взгляд на то, как герои плакатов могут стать частью монументальной графики», — рассказал художник.

Над эскизом они работали около недели, но в процессе творчества будут разные корректировки, чтобы в итоге работа получилась качественной. Рисовать художники будут в течение недели, но все зависит от погодных условий.

«Фон будет черный, и поверх этой основы будут синие и к переднему плану серебренные и светло-синие цвета, будет создаваться объем. Шрифты будут проваливаться в глубину космоса. На переднем плане будет нарисован персонаж из плаката, переосмысленный в современной интерпретации. Были не скажу чтобы такие яркие споры, но мы с легкостью нашли понимание», — поделился с «360» Шон.

Творить будут по очереди. Сначала начнет Лампас, потом Шон. Это тоже будет зависеть от самого процесса.

«Я очень рад, что наступила такая важная дата. Я уверен, что наука и культура всегда связывали город. Я рад быть небольшой частью нашего праздника», — добавил Покрас Лампас.

Художники рассказали, что местная администрация сразу поддержала эту идею. Они оказывали максимум поддержки, хотя сроки поджимали.

«Это дань уважения потомкам и на перспективу молодежи, чтобы они понимали где их корни, что для их будущего создавали их потомки, чтобы они это почувствовали через призму искусства», — отметил Шон.

В понедельник, 12 апреля, будет отмечаться 60-я годовщина первого полета человека в космос.