Покрас Лампас и граффитчик Шон расписали школу в Королеве. Видео

Российский художник, каллиграф Покрас Лампас и королевский граффитчик Шон (Александр Назаретский) расписали фасад детской школы искусств в Королеве. На нем появился арт-объект, который символизирует прорыв в космос.

На фасаде появились мужчина и женщина в оранжевых скафандрах. Их изобразили в невесомости — тела космонавтов изгибаются вокруг двухслойной надписи. Крупным шрифтом авторы написали фразу «Нет преград человеческой мысли», внутри нее более мелкими буквами вписали имя знаменитого советского конструктор ракетно-космических систем — Сергея Павловича Королева.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее Покрас Лампас, который вырос в Королеве, рассказал «360», что считает школу очень символичным местом для украшения таким арт объектом. Художник отметил, что там очень многое связано с культурой, искусством, образованием.

«Мне кажется, что мы как художники можем стать неким ориентиром для передачи ценностей. Поэтому решили именно здесь поработать. Я вырос на работах, которые Александр рисовал в городе», — отметил он.

Художник подчеркнул, что вместе с граффитчиком Шоном они решили связать эту работу не только с полетом человека в космос, но и с остальной командой, которая трудилась над выполнением этой цели. Речь идет про про тех, кто работал над запуском и стремился превратить город в наукоград.

Кроме того, для создания арт-объекта использовали отсылки к советским плакатам, которые будут переосмыслены. Шон смог передать новый взгляд на то, как герои плакатов могут стать частью монументальной графики, сделав это в современной технике.

Покрас Лампас и Шон работали над эскизом около недели, однако вносили некоторые правки даже в процессе росписи фасада школы. Творили по очереди — сперва свою работу сделал художник, затем — графитчик. Они отметили, что администрация Королева сразу поддержала идею создания такого арт-объекта. Местные власти оказали максимальную поддержку, несмотря на поджимающие сроки.

«Это дань уважения потомкам и на перспективу молодежи, чтобы они понимали где их корни, что для их будущего создавали их потомки, чтобы они это почувствовали через призму искусства», — отметил Шон.