Сноуборд или лыжи? Андрей Воробьев и Сергей Собянин прокатились с юными спортсменами в Дмитрове

Зима без снега не повод забывать о сезонных видах спорта, особенно в новогодние каникулы. Горнолыжные курорты Подмосковья готовы подарить своим гостям настоящее зимнее удовольствие. Насколько хорош снег на курорте Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе сегодня проверили мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор области Андрей Воробьев и воспитанники местной спортивной школы.

Пусть снег этой зимой — настоящая редкость, преданные поклонники горнолыжного спорта готовы покорять спуски в любую погоду. К тому же зимние курорты Подмосковья к погодным перипетиям готовы: благодаря искусственному снегу кататься там можно даже в теплое время. Поэтому на курорте Леонида Тягачева воспитанники местной спортивной школы тренируются регулярно, оттачивая свое мастерство. Сегодня компанию им составили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, а также почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Юные чемпионы учатся стоять на лыжах уже несколько лет. В местной спортивной школе занимаются 280 человек, есть три отделения. Самым маленьким воспитанникам не больше семи лет, но есть и подготовительные секции — для малышей.

Свое мастерство сегодня показывали не только ребята, в состязание с ними вступил и Сергей Собянин. Но слалом не единственный зимний вид спорта. И пока остальные покоряли спуск, вооружившись лыжными палками, Андрей Воробьев предпочел лавировать на одной доске. Губернатор оказался не просто поклонником сноуборда, но и смог похвастаться выполнением нескольких сложных трюков.

Разгар зимних каникул и предвкушение еще одного праздника положительно подействовали не только на спортсменов, но и на отдыхающих. Каждый спуск сопровождался аплодисментами, а подъем — ликованием. В завершение губернатор и юные спортсмены поздравили всех с наступающим Рождеством.

«Накануне Рождества мы встретились на склоне в Дмитровском округе с этими замечательными ребятами из спортивной школы. Хочу поздравить всех с Рождеством, пожелать здоровья, благополучия, и чтобы каждый в этот день встретился со своей семьей и со своими близкими», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Самостоятельно покорить спуск может любой желающий. Горнолыжный курорт Леонида Тягачева находится в 39 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе, в районе деревни Шуколово. Найти курорт несложно, путь подскажут указатели.