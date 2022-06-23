Воробьев рассказал о новом поколении предпринимателей

Количество молодых предпринимателей, построивших успешный бизнес с нуля, за последние годы значительно выросло. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что именно на новых людей в бизнесе он возлагает надежду в дальнейшем развитии страны.

«Это новое поколение ребят, которые создают собственное дело с нуля. Очень хочется, чтобы было больше технологических находок и внедрений», — заявил Андрей Воробьев.

В качестве примера губернатор Подмосковья привел общение с молодыми инвесторами на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Там Андрей Воробьев познакомился с инженерами-технологами, которые наладили производство промышленных и бытовых котлов, а также фильтров для очистки воды. На российском рынке эта продукция в основном представлена иностранными поставщиками.

«Это молодые ребята, у которых есть бюро, которое занимается развитием, изучением, внедрением самых передовых технологий в этих сферах бизнеса. Очень надеемся, что дальше будут приходить ребята, которые будут двигать страну, как я сказал. На них сейчас возложены очень большая роль и надежда», — подчеркнул губернатор Московской области.

Власти Подмосковья оказывают всестороннюю поддержку предпринимателям, которые уже ведут или планируют открыть свое дело в регионе. В конце мая губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой программе помощи бизнеса «Новая экономика Подмосковья». Он пояснил, что в ней заключены три ключевые составляющие, привлекательные, как для крупных компаний, так и для представителей малого и среднего предпринимательства.

Первое — это максимальное содействие сопровождению бизнес-проектов. Второе — это, если хотите, смекалка. Под ней я подразумеваю кооперацию, сотрудничество, партнерство с разными странами. Прежде всего с дружественными и теми, кто обладает компетенциями. Третье — это поддержка стратегически важных направлений и ставка на отечественных предпринимателей», — заявил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что для правительства Московской области экономика и бизнес — это главный приоритет и залог стабильности. Поэтому предпринимателям в Подмосковье всегда окажут помощь.