Подмосковье 15 сентября 2023, 00:00 Поке весом более 170 килограммов приготовили в Лыткарине ООО «Европродукт»

Читать 360tv в

Сотрудники ООО «Европродукт» из Лыткарина установили уникальный гастрономический рекорд. Они приготовили самый большой поке в России, вес блюда составил 172,5 килограмма.

Как сообщили в Мининвесте Подмосковья, на изготовление поке кулинары потратили свыше 54 килограммов риса, 20 килограммов лосося и 12 килограммов салата чука. В качестве заправки специалисты использовали авторские соусы производства ООО «Европродукт».

Реклама

За процессом создания блюда наблюдали гости предприятия. Достижение официально зафиксировала комиссия международной регистрации рекордов Interrecord.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».