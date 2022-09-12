Показательные выступления по водно-моторному спорту провели в Химках | 360°

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Показательные выступления по водно-моторному спорту провели в Химках

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Показательные выступления по водно-моторному спорту провели в Химках

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На канале имени Москвы в честь пятнадцатилетия школы по техническим видам спорта городского округа Химки прошли показательные выступления по водно-моторному спорту. Управляли лодками дети от восьми до 18 лет.

Именно с водно-моторного спорта началась история спортивной школы.

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«Хотел обратить внимание на лодку. Сейчас это уже не действующий экземпляр, но когда-то и она выступала за наше учреждение. Сейчас мы ее восстановили и сейчас это талисман, который мы с собой везде возим», — рассказал директор школы по техническим видам спорта Александр Иванов.

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Для тех, кто оставался на берегу, подготовили горячий чай и небольшую выставку: раритетная лодка, завоеванные кубки и баги — гоночные автомобили для соревнований по автокроссу.

«Наш город является городом спорта. Вы посмотрите — радостные лица у детей, у родителей. Солнце светит. С удовольствием пришли в этот праздник показать свое мастерство», — отметил депутат совета депутатов городского округа Химки Валентин Герсимов.

Спортсмены

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